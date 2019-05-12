«Барселона» обыграла «Хетафе» в матче Примеры

В матче 37-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Хетафе» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Счёт был открыт на 39-й минуте. Автором гола стал Артуро Видаль. В концовке встречи мяч в свои ворота отправил игрок «Хетафе» Даконам Дьене, увеличив преимущество каталонского клуба.

«Барселона», набрав 86 очков, занимает первое место в турнирной таблице Примеры. Каталонцы уже обеспечили себе чемпионский титул. «Хетафе» (58) — на пятом месте.

Также завершились ещё восемь матчей 37-го тура. «Атлетик» обыграл «Сельту» (3:1), «Атлетико» и «Севилья» разошлись миром (1:1), «Бетис» победил «Уэску» (2:1), «Жирона» уступила «Леванте» (1:2), «Райо Вальекано» проиграл «Вальядолиду» (1:2), «Валенсия» переиграла «Алавес» (3:1), «Вильярреал» был сильнее «Эйбара» (1:0), а «Леганес» проиграл «Эспаньолу» (0:2).