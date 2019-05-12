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«Барселона» обыграла «Хетафе» в матче Примеры

«Барселона» обыграла «Хетафе» в матче Примеры
Футбол / Испания

В матче 37-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Хетафе» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Счёт был открыт на 39-й минуте. Автором гола стал Артуро Видаль. В концовке встречи мяч в свои ворота отправил игрок «Хетафе» Даконам Дьене, увеличив преимущество каталонского клуба.

«Барселона», набрав 86 очков, занимает первое место в турнирной таблице Примеры. Каталонцы уже обеспечили себе чемпионский титул. «Хетафе» (58) — на пятом месте.

Также завершились ещё восемь матчей 37-го тура. «Атлетик» обыграл «Сельту» (3:1), «Атлетико» и «Севилья» разошлись миром (1:1), «Бетис» победил «Уэску» (2:1), «Жирона» уступила «Леванте» (1:2), «Райо Вальекано» проиграл «Вальядолиду» (1:2), «Валенсия» переиграла «Алавес» (3:1), «Вильярреал» был сильнее «Эйбара» (1:0), а «Леганес» проиграл «Эспаньолу» (0:2).

Испания - Примера. 37-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Барселона
Барселона
2 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 – Видаль – 39, 2:0 – Дьене – 89 (автогол)
Испания - Примера. 37-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
3 : 1
Сельта
Виго
1:0 – Гарсия – 16 (пен), 2:0 – Гарсия – 17, 3:0 – Уильямс – 40, 3:1 – Аспас – 89 (пен)
Испания - Примера. 37-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
1 : 1
Севилья
Севилья
1:0 – Коке – 30, 1:1 – Сарабия – 70
Испания - Примера. 37-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Бетис
Севилья
2 : 1
Уэска
Уэска
1:0 – Хоакин Санчес – 22, 1:1 – Хуанпи – 55 (пен), 2:1 – Хоакин Санчес – 90+8
Удаления: нет – Пулидо, 76
Испания - Примера. 37-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Жирона
Жирона
1 : 2
Леванте
Валенсия
1:0 – Стуани – 60, 1:1 – Моралес – 62, 1:2 – Барди – 86
Испания - Примера. 37-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
1 : 2
Вальядолид
Вальядолид
0:1 – Унал – 6 (пен), 1:1 – Медран – 73, 1:2 – Гвардиола – 80
Испания - Примера. 37-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Валенсия
Валенсия
3 : 1
Алавес
Витория
0:1 – Чимо – 12, 1:1 – Солер – 29, 2:1 – Лоренсо – 34, 3:1 – Гамейро – 68
Испания - Примера. 37-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
1 : 0
Эйбар
Эйбар
1:0 – Токо Экамби – 59
Испания - Примера. 37-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Леганес
Леганес
0 : 2
Эспаньол
Барселона
0:1 – Иглесиас – 35, 0:2 – Иглесиас – 71 (пен)
Удаления: Бустинса, 45 – нет
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