Лунёв: Лига чемпионов на «Крестовском» – это круто

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв прокомментировал победу своей команды в чемпионате России.

«Всё круто! Давайте блиц! Почему тяжело начали? Так получилось. Шампанского было больше вылито, чем выпито. Пили ли до матча? Ни в коем случае. Готовились, хорошо сыграли, как видите. Пришёл в «Зенит», чтобы стать чемпионом? Конечно! В какой-то мере мечта осуществилась. Лига чемпионов на «Крестовском» – это круто, дай бог!» — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит» одержал победу в чемпионате России досрочно. После 28 туров в активе сине-бело-голубых 61 очко. «Локомотив», который занимает 2-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, отстаёт от команды Сергея Семака на 9 очков. В оставшихся матчах РПЛ «Зенит» сыграет с «Ростовом» (в гостях) и «Енисеем» (дома).