Дюков: команда РПЛ из 25 белорусов? Назовите столько соответствующих уровню лиги

Президент РФС Александр Дюков рассказал о подготовке Самары к проведению финального матча Кубка России и высказался о проблеме с лимитом на легионеров.

«Мы готовим праздник в Самаре к финальному матчу Кубка России, пытаемся сделать из него праздник, который бы понравился и горожанам, и всем любителям футбола. Идёт подготовка по разным направлениям. Мы очень эффективно взаимодействуем с руководством региона: и с администрацией Самарской области, и с мэрией Самары. Они помогают нам по многим направлениям. Мы хотим, чтобы финал Кубка стал праздником, который бы запомнился болельщикам. Прекрасно, что всё ещё сохраняется интрига, и непонятно, кто станет финалистом. 15 мая мы об этом узнаем, и 22-го приглашаем всех в Самару насладиться этим футбольным праздником.

Есть ли смысл в нынешнем лимите, если можно заявить 25 белорусов? Теоретически так можно сделать, но назовите 25 белорусских футболистов, которые будут соответствовать уровню РПЛ. Учитывая количество команд в нашем чемпионате, нужно ещё и умножить 25 на 16. Тогда можно обойтись и белорусскими футболистами.

Альтернативные варианты лимита? Сейчас мы обсуждаем несколько форматов. В мае должен состояться исполком. Вопрос переоценённый. Мы должны больше тратить на развитие детско-юношеского футбола, а не на стройку лимита. Но всё-таки этот вопрос важный, нужно принять ответственное и взвешенное решение. Обсудив все «за» и «против», в мае мы примем решение о том, каким будет лимит на легионеров начиная с сезона-2020/21», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.