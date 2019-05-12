Неймар — Лиге 1: до следующей встречи

Форвард «ПСЖ» Неймар, завершивший текущий клубный сезон досрочно, отправил сообщение французской Лиге 1.

«Увидимся в следующий раз, Лига 1», — написал 27-летний нападающий в своём «инстаграме».

Фото доступно в "инстаграме" Неймара.

Напомним, Французская федерация футбола приняла решение дисквалифицировать Неймара на 3 игры за удар фаната после проигранного финального матча Кубка Франции «Ренну». Из-за отстранения от игр бразилец не сможет помочь своей команде в заключительных играх Лиги 1 с «Дижоном» (дома) и «Реймсом» (в гостях).

Всего в нынешнем сезоне в составе «ПСЖ» Неймар сыграл 28 матчей, забил 23 мяча и сделал 13 результативных передач. В стан парижан футболист перешёл летом 2017 года из «Барселоны» за рекордные для футбола € 222 млн.