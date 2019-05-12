«Ман Сити» с Зинченко в составе выиграл 36 из 36 матчей в английских турнирах

«Манчестер Сити» демонстрирует невероятную статистику выступлений во внутренних турнирах с полузащитником Александром Зинченко в составе.

С момента своего перехода в стан «горожан» украинец сыграл за команду 42 матча. 36 из них пришлись на внутренние английские турниры — Премьер-лигу, Кубок лиги, Кубок и Суперкубок страны. Во всех этих 36 играх «Манчестер Сити» неизменно побеждал. Несколько подпортило статистику 22-летнему хавбеку выступление команды в Лиге чемпионов. Всего с украинцем в составе в турнире «горожане» сыграли 6 матчей: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение. С футболистом в составе команда из Манчестера проиграла только «Базелю» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ прошлого сезона после домашней победы со счётом 4:0.

Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» в 2016 году из «Уфы» за € 2 млн.