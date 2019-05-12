Видео: эмоции игроков «Зенита» с чемпионским кубком после матча с ЦСКА

В матче 28-го тура чемпионата России «Зенит» на своём поле обыграл ЦСКА со счётом 3:1. После окончания матча футболисты петербургского клуба получили чемпионский кубок Российской Премьер-Лиги.

Напомним, что «Зенит» гарантировал себе чемпионский титул за три тура до окончания чемпионата России. Для петербургского клуба титул стал пятым в истории. Ранее «Зенит» завоёвывал золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Также клуб из Санкт-Петербурга становился чемпионом СССР в 1984 году.

Чаще «Зенита» чемпионами России становились только «Спартак» (10) и ЦСКА (6).



Главный тренер команды Сергей Семак стал первым в российской истории, кому удалось стать чемпионом в качестве футболиста и наставника.