Тренер «Зенита»: Семак создал команду, в которой до этого было много проблем

Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, прокомментировал победу команды в чемпионате России.

«Я горжусь, что работаю с Семаком. Это позитивный человек, и он полностью заслужил это чемпионство. Надеюсь, что это только первое из многих чемпионств у нас здесь. Из «Уфы» позвонили с поздравлениями почти все. Очень приятно! У нас был хороший период в «Уфе», но «Зенит» – другой менталитет и уровень. Я рад, что я здесь и выиграл первое чемпионство.

Главный фактор золота – Семак. Он создал команду, в которой до этого было много проблем. Он создал коллектив, где все друг за друга бились.

Сегодняшний матч показателен тем, что мы не потеряли настрой. Соперник хотел испортить чемпионство, но мы доказали, что профессионалы. Ребята поняли это, хорошо тренировались. Знали, что будет непросто, но показали характер. Это чемпионство они не оставили никому.

В самолёте эмоций было больше, мы ещё ничего не знали. Необычное чемпионство! Больше эмоций оставили там, но сегодня просто эмоции были другие. Когда смотришь на полный стадион, где все болеют за тебя, — это приятно. Вручение кубка в такой атмосфере – невероятно!

Мы не хотим просто выступать в Лиге чемпионов. Будем смотреть дальше. Постараемся двигаться от игры к игре", — передаёт слова Оливейры корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.