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На «Газпром Арене» перед матчем «Зенит» — ЦСКА умер журналист

На «Газпром Арене» перед матчем «Зенит» — ЦСКА умер журналист
Футбол / РПЛ

«Зенит» выразил соболезнования родным и близким журналиста Александра Николаева, который скончался перед матчем 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1). Об этом сообщает официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Николаев ушёл из жизни из-за сердечного приступа, находясь на «Газпром Арене». Александру Борисовичу Николаеву было 65 лет.

В 1997 году Николаев создал и возглавил фотоинформационное агентство «Интерпресс». Ранее работал фотожурналистом в газетах «Моряк Балтики», «Смена» и «Час Пик».

Николаев являлся лауреатом конкурса журналистского мастерства «Золотое перо» в номинации «Лучшая фоторабота года».

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