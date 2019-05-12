Прудников забил красивый гол дальним ударом в матче чемпионата Армении

Российский нападающий «Алашкерта» Александр Прудников отметился голом в матче 32-го тура чемпионата Армении с «Араратом-Армения» (1:2).

Перед самым свистком на перерыв форвард отличился классным ударом с лёта с левой ноги метров с 35. Несмотря на усилия Прудникова, его команда потерпела поражение, пропустив два гола во втором тайме.

«Алашкерт», набрав 47 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице армянской Премьер-лиги.

30-летний Прудников перешёл в «Алашкерт» 20 февраля 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах чемпионата Армении (7 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (1 — с пенальти).

Напомним, что Прудников является воспитанником московского «Спартака». Ранее он также выступал за «Терек», «Спарту», «Томь», «Кубань», «Анжи», «Аланию», «Рубин», «Динамо», «Амкар», «Оренбург» и юрмальский «Спартак».