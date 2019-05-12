Дзюба назвал прозвище Азмуна в «Зените»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба рассказал, какое прозвище в команде получил его партнёр по команде Сердар Азмун.

«Нашёл ли прозвище для Азмуна? Вампир, граф Дракула. Он проявляется не на всех фотографиях, такой бледненький. Я всё время его подкалываю, любя. Практически у всех есть кликухи. Это нормально, мы общаемся в своём кругу. Команде помогает, когда хорошая атмосфера, нет ни одного засранца. Как прозвали меня? Не знаю, они мне не говорят. Я милашка», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

В нынешнем сезоне в составе «Зенита» Дзюба сыграл 36 матчей, забил 13 мячей и сделал 16 результативных передач. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2020 года.