«Рома» обыграла «Ювентус» в Серии А

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Рома» победила «Ювентус» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Давиде Масса.

Счёт был открыт на 79-й минуте. Автором гола стал Алессандро Флоренци. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Эдин Джеко. На второй компенсированной минуте окончательный счёт с передачи Дженгиз Ундера установил Джеко.

«Рома», набрав 62 очка, поднялась на шестое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Ювентус» (89) — на 1-м месте. Туринский клуб уже обеспечил себе чемпионский титул.

В следующем туре «Рома» на выезде сыграет с «Сассуоло». Матч состоится 18 мая. «Ювентусу» предстоит домашняя игра с «Аталантой», которая пройдёт 19 мая.