Клопп: лучший сезон в моей карьере, тем не менее одна команда была лучше нас

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды в чемпионской гонке АПЛ.

«Можно говорить, что мы могли сделать что-то иначе, но я не думаю, что мы могли бы сделать больше. В одних моментах везло „Манчестер Сити“, в других — нам. Наша цель состояла в том, чтобы оставаться в гонке и верить. Мы это и сделали. Но когда твой соперник „Сити“, это сложно. Они не могли избавиться от нашего преследования, а мы не смогли от их.

В сравнении с прошлым годом команда сделала очень большой шаг вперёд. Все ребята, кроме Алиссона, играли и в прошлом сезоне. Конечно, Алиссон оказал большое влияние на наши результаты, но остальная часть команды была в клубе и в прошлом сезоне.

Это особенный сезон, лучший. Он не сравнится даже с моментом, когда я выиграл чемпионство с «Боруссией». Но мы не можем игнорировать тот факт, что одна команда была лучше нас. Понятно, что нам и «Сити» пришлось много работать.

Наша цель на этой неделе состояла в том, чтобы набрать 97 очков. Мы этого добились — это что-то особенное. Мы хотим написать нашу собственную историю, и мы это сделали. Сегодня всё не так хорошо сложилось для нас, но у нас достаточно времени, чтобы подготовиться к важной игре через три недели", — цитирует Клоппа Goal.