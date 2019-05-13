Ракицкий: с чемпионством, «Зенит»! С чемпионством, Санкт-Петербург!

Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий на своей странице в «Инстаграме» прокомментировал завоевание командой чемпионского титула Российской Премьер-Лиги.

«С чемпионством, „Зенит“! Спасибо за веру! Вираж, болельщики спасибо за поддержку! Это победа для вас! С чемпионством, Санкт-Петербург!» — написал Ракицкий.

«Зенит» стал чемпионом России в пятый раз в своей истории. Ранее клуб завоёвывал золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Также клуб из Санкт-Петербурга становился чемпионом СССР в 1984 году. Чаще «Зенита» чемпионами России становились только «Спартак» (10) и ЦСКА (6).

К чемпионскому титулу «Зенит» привёл главный тренер Сергей Семак. 43-летний специалист возглавил петербургский клуб перед началом нынешнего сезона. Семак стал первым в истории, кто выиграл первенство России в качестве футболиста и наставника.