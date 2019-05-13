После возвращения Зидана «Реал» не выиграл ни одного из пяти выездных матчей

Проиграв «Реалу Сосьедад» со счётом 1:3 в матче 37-го тура Примеры, «Реал» продлил свою выездную безвыигрышную серию при Зинедине Зидане до 5 матчей.

После возвращения на тренерский мостик французского специалиста «сливочные» всё ещё не могут одержать победу в гостях. Всего при Зидане в нынешнем сезоне команда сыграла 10 матчей. Во всех 5 домашних встречах она одержала победы. В 5 выездных же играх подопечные 46-летнего специалиста потерпели 3 поражения при 2 ничьих. В соперниках «Королевского клуба» в этих гостевых матчах также значились «Валенсия» (1:2), «Леганес» (1:1), «Хетафе» (0:0) и «Райо Вальекано» (0:1).

Зидан сменил на тренерском мостике «Реала» Сантьяго Солари. О возвращении француза на «Сантьяго Бернабеу» было объявлено 11 марта.