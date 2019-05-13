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«Бенфика» обыграла «Риу Аве» в Примейре

«Бенфика» обыграла «Риу Аве» в Примейре
Футбол

В матче 33-го тура португальской Примеры «Риу Аве» уступил «Бенфике» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Вила-ду-Конде на стадионе «Риу Аве». Матч обслуживал арбитр Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге.

Счёт был открыт уже на 3-й минуте. Автором гола стал Рафаэл Силва. Перед самым свистком на перерыв преимущество гостей увеличил Жоау Фелиш. В начале второго тайма разрыв в счёте сократил Тарантини, которому ассистировал Нуну Сантуш. Через несколько минут третий гол в ворота «Риу Аве» забил Пицци. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Алехандро Гримальдо. В концовке встречи второй гол хозяев забил Ронан Херонимо с паса Вендерсона Галено.

«Бенфика», набрав 84 очка, вернулась на первое место в турнирной таблице Примейры. Для оформления чемпионского титула клубу достаточно не проиграть в домашнем матче заключительного тура с «Санта Кларой». Встреча состоится 19 мая.

Португалия - Примейра. 33-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Риу Аве
Вила-ду-Конде
2 : 3
Бенфика
Лиссабон
0:1 – Силва – 3, 0:2 – Фелиш – 45+2, 1:2 – Тарантини – 50, 1:3 – Пицци – 56, 2:3 – Херонимо – 84
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