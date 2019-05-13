Заболотный обливает, Азмун обнимает, Семак летает. Яркие фото праздника в Питере

12 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 28-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл ЦСКА со счётом 3:1. Обслуживал матч арбитр Евгений Турбин из Москвы.



Счёт был открыт на 30-й минуте. Автором гола стал Иван Обляков. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Марио Фернандес. Через 8 минут равновесие восстановил Себастьян Дриусси, которому ассистировал Артём Дзюба. На 62-й минуте петербургский клуб вывел вперёд Эмилиано Ригони. Голевую передачу вновь отдал Дзюба. В концовке встречи третий гол в ворота «армейцев» с паса Дзюбы забил Дриусси.



«Зенит», набрав 61 очко, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Клуб уже обеспечил себе чемпионский титул. ЦСКА (45) — на пятом месте.



В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом». Матч состоится 19 мая. ЦСКА предстоит домашняя игра с «Ахматом», которая пройдёт 18 мая.



Лучшие кадры с матча «Зенит» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной

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