Балотелли: судьи во Франции просто ужасны

В матче 36-го тура чемпионата Франции «Марсель» проиграл «Лиону» со счётом 0:3. Нападающий хозяев Марио Балотелли остался недоволен работой судейской бригады Рудди Букке, сообщает Get French Football News.

«Судьи во Франции — худшие. Вы это знаете. Рефери во Франции просто ужасны», — сказал Балотелли в подтрибунном помещении по пути в раздевалку.

Счёт был открыт на 24-й минуте. Автором гола стал Максвелл Корне, которому ассистировал Уссем Ауа. На 84-й минуте преимущество лионского клуба увеличил Мусса Дембеле с передачи Тангая Н'Домбеле. Через две минуты счёт до крупного довёл Корне. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Ауа.

«Лион», набрав 66 очков, по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Марсель» (55) — на 6-м месте.