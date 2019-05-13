Поражение полуфиналиста ЛЕ – в обзоре матча «Айнтрахт» — «Майнц»

В матче 33-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» дома проиграл «Майнцу» — 0:2.

Счёт на 53-й минуте матча с передачи Жана-Филиппа Матета открыл Энтони Уджа. А уже через несколько минут он оформил дубль, ассистентом выступил Жан-Филипп Гбамин.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

«Айнтрахт», полуфиналист Лиги Европы, за тур до окончания Бундеслиги мог выйти на четвёртое место, дающее право в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов. Команда из Франкфурта-на-Майне осталась на шестой позиции с 54 очками. Она не может победить четыре встречи кряду. «Майнц» — 12-й с 40 баллами.

В заключительном туре Бундеслиги «Айнтрахт» на выезде сыграет с «Баварией», а «Майнц» примет «Хоффенхайм». Матчи состоятся 18 мая.