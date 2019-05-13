Мак: в январе сомневался, что «Зенит» сможет стать чемпионом

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак прокомментировал завоевание командой чемпионского титула Российской Премьер-Лиги.

«Это фантастика! Мы бились на протяжении всего сезона. Каждый из нас проделал огромную работу, и теперь мы можем по праву насладиться её результатом.

Сомневался ли я, что «Зенит» станет чемпионом? Наверное, я сомневался в этом в январе, но после мы выиграли ряд важных игр. Самая важная победа — гостевая над «Краснодаром». После неё мы поняли, что как никогда близки к своей цели», — приводит слова Мака Sport24.

«Зенит» стал чемпионом России в пятый раз в своей истории. Ранее клуб завоёвывал золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Также клуб из Санкт-Петербурга становился чемпионом СССР в 1984 году. Чаще «Зенита» чемпионами России становились только «Спартак» (10) и ЦСКА (6).