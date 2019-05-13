Бубнов: «Зенит» заслуженно победил ЦСКА за счёт лучшей организации игры

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал результат матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и ЦСКА (3:1).

«Активное начало встречи в исполнении «армейцев» не стало сюрпризом. Турнирная ситуация обязывала ЦСКА бежать вперёд, играть только на победу, включаться с первых минут. Такое начало принесло свои плоды, но нужно отдать должное «Зениту», который спокойно воспринял жёсткий, порой агрессивный прессинг соперника. Петербуржцы оборонялись организованно, не допускали паники, а после пропущенного мяча добавили мощности.

Важно, что команде Семака удалось сравнять счёт до перерыва, после чего игра пошла на встречных курсах. Дзюба с Азмуном хорошо цеплялись за мячи, атаку эффективно поддерживали фланги. В целом за счёт лучшей организации хозяевам удалось реализовать свои моменты, заслуженно победить. Ещё одно преимущество «Зениту» дала более длинная «скамейка», позволившая поддерживать должный уровень свежести.

Переломный момент этого матча? Ответный гол «Зенита». Мастерская комбинация Дриусси и Дзюбы, уверенность соперника, перечёркнутые усилия гостей в первом тайме. Подопечные Семака помимо прочего завладели территориальным преимуществом.

Помните, в первом круге в Москве ЦСКА также значительно активнее начал встречу, завладел игровым преимуществом и повёл в счёте? После перерыва «Зениту» удалось стабилизировать игру, но о том, чтобы сравнять счёт, речи не шло. Но за полгода многое изменилось. «Зенит» усилился во всех линиях, Ракицкий, Барриос и Азмун быстро адаптировались, пришлись ко двору, состав стабилизировался, и результат пришёл. В собранном в начале сезона с листа ЦСКА могла бы наблюдаться похожая картина, но молодёжь слишком непредсказуема», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит», набрав 61 очко, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Клуб уже обеспечил себе чемпионский титул. ЦСКА (45) — на пятом месте.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом». Матч состоится 19 мая. ЦСКА предстоит домашняя игра с «Ахматом», которая пройдёт 18 мая.