Болельщики «Манчестер Юнайтед» оскорбили Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба подвергся оскорблениям со стороны своих болельщиков после домашнего поражения от «Кардифф Сити» в последнем туре чемпионата Англии. Манкунианцы потерпели поражение со счётом 0:2 и заняли шестое место в турнирной таблице.



После окончания встречи французский футболист подошёл к трибунам, пожал плечами и показал большой палец, а в ответ услышал от фанатов оскорбительные крики с требованиями проявить больше уважения.

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В настоящее время неизвестно, останется ли Погба в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон. Ранее в СМИ сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет, чтобы полузащитник манкунианской команды укрепил середину поля «сливочных».