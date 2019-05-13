Вальверде: Месси старается забыть неприятное поражение в ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу в матче 37-го тура чемпионата Испании с «Хетафе». Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Эта победа была важна для «Барселоны», чтобы избавиться от призраков в голове после полуфинала Лиги чемпионов. Все постепенно придут в норму, хотя поначалу это будет сложно. Впереди у нас финал Кубка Испании с «Валенсией».

Месси старается забыть неприятное поражение от «Ливерпуля». Мы все возлагали большие надежды на участие в финале Лиги чемпионов, но мы должны двигаться дальше», — приводит слова Вальверде Goal.com.

«Барселона», набрав 86 очков, занимает первое место в турнирной таблице Примеры. Каталонцы уже обеспечили себе чемпионский титул. «Хетафе» (58) — на пятом месте.