Шикарный удар Алекса Теллеса со штрафного — в обзоре матча «Насьонал» — «Порту»

В матче 33-го тура чемпионата Португалии «Насьонал» принимал «Порту». Встреча состоялась на стадионе «Мадейра» в Фуншале и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

На 14-й минуте счёт в матче великолепным ударом со штрафного открыл защитник «Порту» Алекс Теллес. Через 14 минут хавбек гостей Оливер Торрес забил второй гол. Во втором тайме, на 59-й минуте, нападающий «Порту» Хесус Корона довёл счёт до разгромного. В концовке матча главный арбитр встречи Карлуш Шистра назначил пенальти в ворота «Насьоналя», который успешно реализовал форвард гостей Мусса Марега.

«Порту» набрал 82 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Насьонал» (28) — на 17-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Бенфика», набравшая 84 очка в 33 матчах.

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