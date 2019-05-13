Григорян: к выходу «Тамбова» в РПЛ я не имею никакого отношения

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал результат матча 36-го тура Футбольной национальной лиги с «Химками». Встреча состоялась на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Мы провели качественную игру. По взаимодействию и созданию моментов вопросов нет. Есть вопросы к реализации этих моментов и к тем ошибкам, которые привели к голам в наши ворота. Это безобидные ошибки, которые мы не совершали в последнее время. Мы совершили три ошибки, и два раза нас наказали сегодня.

Когда меня поздравляют, я говорю, что к выходу не имею никакого отношения. С одной стороны, у меня сейчас великолепная работа и шанс проявить себя в Премьер-Лиге, а с другой — мне не позавидуешь. Ведь игроки, которые несли эту ношу весь сезон, много из себя выжали. Не хватило азарта. Это было видно сегодня», — приводит слова Григоряна пресс-служба лиги.

Подмосковные «Химки» набрали 50 очков и поднялись на 9-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Тамбов» (67) — на 2-м месте в таблице первенства. Напомним, ранее «Тамбов» и «Сочи» гарантировали себе место в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон.