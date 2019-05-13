Рассказов: надеюсь, что к началу следующего сезона буду готов

Защитник «Спартака» Николай Рассказов, пропустивший из-за травмы домашний матч 28-го тура Премьер-Лиги с «Уфой» (1:0), рассказал о своём функциональном состоянии.

21-летний футболист получил повреждение в концовке матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Енисеем» и был вынужден покинуть поле.

«Слава богу, состояние довольно отличное, иду на поправку. Как вы знаете, у меня перелом. Надеюсь, что к началу следующего сезона буду готов. На сборы я уже поеду», — сказал Рассказов в интервью клубному телевидению.

Победа позволила «Спартаку» обойти «Арсенал» и ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России и выйти на 4-е место. Подопечные Олега Кононова набрали 46 очков. В оставшихся двух турах «Спартак» в гостях сыграет с «Крыльями Советов» и «Оренбургом».