Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги сезона для своей команды, а также рассказал о её задаче на следующий сезон.
«Последние несколько месяцев дались команде и клубу крайне тяжело. Сейчас единственный положительный момент для нас – это тот факт, что сезон закончился. 1 июля мы снова встретимся и начнём работать, чтобы вернуться туда, где нам место.
Чтобы догнать лидеров, понадобится много времени. Наша краткосрочная задача – это попадание в первую четвёрку», — приводит слова Сульшера BBC.
«Манчестер Юнайтед» финишировал на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от четвёртой строчки на пять очков. Чемпионский титул по итогам сезона завоевал «Манчестер Сити», отрыв которого от «красных дьяволов» составил 32 очка.
Сульшер: единственный положительный момент для «МЮ» — сезон закончился