В «Атлетико» ожидают, что Гризманн летом уйдёт в «Барселону»

В «Атлетико» ожидают, что в летнее трансферное окно нападающий Антуан Гризманн покинет команду и присоединится к «Барселоне», сообщает Cadena SER. Издание отмечает, что на этой неделе состоится встреча Гризманна и представителей «Атлетико», чтобы обсудить его будущее. Руководство мадридского клуба хочет, что форвард сам сообщил им о желании перейти в «Барселону».

Ранее в СМИ сообщалось, что после вылета из Лиги чемпионов сине-гранатовые предпримут новую попытку приобрести 28-летнего нападающего «матрасников». Наряду с защитником «Аякса» Матейсом де Лигтом француз будет главной трансферной целью каталонского клуба ближайшим летом.

Напомним, прошлым летом слухи активно связывали Гризманна с переходом в «Барселону», однако в итоге он решил остаться в «Атлетико».