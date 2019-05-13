Флоренци — о стычке с Роналду: он думает, что имеет право делать всё что угодно

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци прокомментировал эпизод в матче 36-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (2:0), в котором у него произошла стычка с нападающим бьянконери Криштиану Роналду.



Инцидент случился на 59-й минуте встречи. Во время словесной перепалки португалец жестом показал оппоненту, чтобы тот замолчал, и издевательски указал на его небольшой рост. Роналду выше Флоренци на 14 см.



«Мы дважды выводили мяч из игры, чтобы игроки могли получить медицинскую помощь, и дважды он пытался продолжить игру. В первом тайме мы могли пойти в контратаку, но выбили мяч за боковую линию, потому что мы так воспитаны.



Роналду – обладатель «Золотого мяча» и думает, что имеет право делать всё что угодно. Я тоже говорю и делаю много глупостей на поле, но они остаются там», — цитирует Флоренци Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Роналду поиздевался над ростом защитника «Ромы» Флоренци