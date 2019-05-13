Арустамян: Сёмин настаивает на подписании контракта с Ерёменко

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин настаивает на подписании контракта с полузащитником «Ростова» Романом Ерёменко, с которым знаком ещё по работе в киевском «Динамо». Об этом сообщил известный комментатор Нобель Арустамян в «Телеграме».

«Тренер уже обозначил интерес к игроку и уведомил клуб, что хочет его подписать. Сёмин видит в Ерёменко замену Фернандешу. Вопрос теперь, сумеет ли „Локо“ заполучить игрока и согласны ли в клубе с позицией тренера», — написал Арустамян.



Также Сёмину, по данным Арустамяна, нравится игра полузащитника Резиуана Мирзова, ныне выступающего за тульский «Арсенал». Однако в столичном клубе не уверены, что футболист соответствует уровню амбиций и впишется в игровую модель «Локомотива».