«Сандерленд» — «Ман Сити»: теперь у нас по 6 титулов, гонка за 7-м началась

Пресс-служба «Сандерленда» в «Твиттере» обратилась к клубу «Манчестер Сити», завоевавшему титул чемпиона Англии по итогам нынешнего сезона.



«Поздравляем «Манчестер Сити», который сравнялся с нами, став шестикратным чемпионом Англии. Гонка за седьмым титулом началась», — говорится в сообщении «чёрных котов».



«Манчестер Сити» ранее становился чемпионом Англии в 1937, 1968, 2012, 2014 и 2018 годах. В свою очередь «Сандерленд» завоёвывал титул в 1892, 1893, 1895, 1902, 1913 и 1936 годах. В настоящий момент «чёрные коты» выступают в первой лиге – третьем по силе дивизионе Англии, – где в регулярном чемпионате финишировали пятыми и теперь сыграют в стыковых матчах за выход в Чемпионшип.



«Манчестер Сити» по итогам минувшего сезона набрал 98 очков и на одно очко опередил «Ливерпуль».