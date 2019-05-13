«Ливерпуль» поборется с «Боруссией» Д за Брандта, отступные — € 25 млн

Нападающий «Байера» Юлиан Брандт может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com со ссылкой на ESPN.



По информации источника, в настоящий момент главными претендентами на 23-летнего футболиста являются дортмундская «Боруссия» и «Ливерпуль». Оба клуба готовы летом выплатить прописанные в контракте Брандта в качестве отступных € 25 млн. В борьбе за форварда «шмели» и красные опережают «Баварию», «Ювентус», «Реал» и «Атлетико».



Сам игрок счастлив в «Байере» и хотел бы продолжить выступать за родной клуб, однако его будущее во многом зависит от попадания команды в Лигу чемпионов. За тур до конца сезона «фармацевты» занимают пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая «Боруссии» из Мёнхенгладбаха по дополнительным показателям.



В нынешнем сезоне Брандт принял участие в 32 матчах чемпионата Германии, в которых отметился 6 голами и 11 результативными передачами.

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