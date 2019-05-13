Хьютон уволен с поста тренера «Брайтона», несмотря на сохранение прописки в АПЛ

Главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» Крис Хьютон отправлен в отставку, сообщается на официальном сайте клуба. Вместе со специалистом команду покинули и его помощники.



«Крис проделал фантастическую работу за четыре с половиной года в клубе. Ему удалось стабилизировать наше положение, достичь плей-офф Чемпионшипа в первом полном сезоне, а затем впервые вывести команду в Премьер-лигу и успешно оставаться в ней на протяжении двух лет.



Безусловно, это решение – одно из самых сложных для меня в качестве главы «Брайтона», но мне пришлось его принять в связи с провалом команды во второй половине сезона», — заявил глава клуба Тони Блум.



Хьютон возглавлял «Брайтон» с 2014 года. В нынешнем сезоне команда сумела сохранить прописку в Премьер-лиге, финишировав 17-м в таблице и в двух очках от зоны вылета.

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