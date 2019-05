ФК «Рамблер» возобновляет игры в IT Premier League после перерыва

ФК «Рамблер», куда входят в том числе и сотрудники «Чемпионата», возобновляет сезон в IT Premier League после майского перерыва. В последнем матче команда одержала победу над «Воентелекомом» со счётом 3:2. Уже сегодня на поле № 4 стадиона «Локомотив» «Рамблер» встретится с командой Merlion. Победа позволит клубу присоединиться к лидирующей группе.



В середине апреля стартовал очередной 10-недельный чемпионат по мини-футболу IT Premier League среди корпоративных команд IT- и телеком-отраслей, организатором которого выступила компания PinkovSportsProjects. Участники SAP, Мерлион, Rambler, Воентелеком, Abbyy, Терадата, MSK-IX, БПА, Weytec, Мегафон, Softline, Цимус, Bright Box, Ай Теко, РАССЭ, Копилайн разбиты на два дивизиона. После группового этапа есть возможность также отличиться в кубковой части соревнования.