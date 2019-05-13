Дринкуотер за езду в нетрезвом состоянии наказан 70 часами общественных работ

Полузащитник «Челси» Дэниел Дринкуотер, который в апреле был арестован полицией по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и за участие в ДТП, получил наказание в виде 70 часов общественных работ, сообщает The Telegraph.

В ночь с 8 на 9 апреля, после вечеринки, хавбек синих на своей машине врезался в чужой автомобиль. Он и женщина, которая его сопровождала, а также водитель другого автомобиля получили небольшие травмы. Инцидент произошёл вскоре после того, как «Челси» на своём поле в матче Премьер-лиги обыграл «Вест Хэм Юнайтед».

В ходе расследования было установлено, что футболист превысил норму алкоголя в 2,5 раза. В качестве наказания Дринкуотер также лишился права управлять автомобилем на 20 месяцев.