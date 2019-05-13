Экс-секретарь «Шеффилд Уэнсдей» оштрафован за причастность к трагедии 1989 года

Бывший секретарь футбольного клуба «Шеффилд Уэнсдей» Грэм Макрелл, который был офицером по безопасности клуба во время полуфинала Кубка Англии 1989 года «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль», признан виновным в неисполнении обязанностей в соответствии с «Законом о здоровье и безопасности на работе». Как сообщает Daily Mail, Макрелл оштрафован на £ 6,5 тыс. (около € 7,5 тыс.).

В ходе судебного разбирательства эксперт по безопасности стадиона Джон Кутлак заявил суду, что в тот день у фанатов не было недостаточно турникетов при входе на стадион.

Напомним, что 5 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде во время полуфинального матча Кубка Англии произошла давка, повлёкшая смерть 96 болельщиков «Ливерпуля».