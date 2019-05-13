Крауч рассматривает возможность завершить карьеру

Нападающий «Бёрнли» Питер Крауч рассказал, что существует вероятность, при которой он завершит карьеру.

«Все, с кем я говорил, кто в хорошей форме и уже завершил карьеру, сожалеют об этом, и каждый, кто повесил бутсы на гвоздь, советовал мне играть так долго, как я могу. Я прекрасно провёл время. Чувствую себя в форме, я тренируюсь каждый день, но есть и другие вещи. Я собираюсь посоветоваться с семьёй и потом уже решить, что делать. Я играю каждый день в течение 23 лет. Это долго для того, чтобы проснуться однажды утром и узнать, что уже этого не будет. Это будет тяжело», — цитирует Крауча Sports Mole.

Крауч выступал ранее за «Сток Сити» с 2011 года. Также он играл в клубах «Тоттенхэм Хотспур», «Куинз Парк Рейнджерс», «Портсмут», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Норвич Сити» и «Саутгемптон». В этом сезоне чемпионшипа на его счету 23 матча (21 — в основном составе), один мяч и одна результативная передача.