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КДК не планирует рассматривать стычку Фернандо и Евсеева

КДК не планирует рассматривать стычку Фернандо и Евсеева
Футбол / РПЛ

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц высказался о конфликте между полузащитником московского «Спартака» Лукасом Фернандо и главным тренером «Уфы» Вадимом Евсеевым в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).

«Если говорить по поводу стычки Фернандо и Евсеева, у КДК нет оснований для рассмотрения данного эпизода на сегодняшний день», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее сообщалось, что Евсеев в перерыве матча отправился в раздевалку «Спартака», чтобы успокоить Фернандо, провоцировавшего его подопечного. Сам специалист опроверг эту информацию, заявив следующее: «Я не ходил. Но почему люди из Бразилии начинают что-то рассказывать русским? Вот и всё. А что я ему сказал, это секрет».

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