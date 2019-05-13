КДК не планирует рассматривать стычку Фернандо и Евсеева

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц высказался о конфликте между полузащитником московского «Спартака» Лукасом Фернандо и главным тренером «Уфы» Вадимом Евсеевым в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).



«Если говорить по поводу стычки Фернандо и Евсеева, у КДК нет оснований для рассмотрения данного эпизода на сегодняшний день», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Ранее сообщалось, что Евсеев в перерыве матча отправился в раздевалку «Спартака», чтобы успокоить Фернандо, провоцировавшего его подопечного. Сам специалист опроверг эту информацию, заявив следующее: «Я не ходил. Но почему люди из Бразилии начинают что-то рассказывать русским? Вот и всё. А что я ему сказал, это секрет».

«Навешивайте на Зе Луиша» — лучшая тактика. «Спартак» обыграл «Уфу» Красно-белые снова обогнали «Арсенал» и сохранили себе промежуточное место в Лиге Европы.