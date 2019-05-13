Шнуров: кто сказал, что я плохо отношусь к «Спартаку»?

Лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров высказался о предстоящем концерте на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена» в Москве.



«Моё отношение к «Спартаку» никак не влияло на переговоры по поводу места концерта. А какое отношение у меня к «Спартаку»? Кто сказал, что я плохо к нему отношусь? Впервые об этом слышу.



Почему именно «Открытие»? Вопрос к организаторам. Там вообще проводят много концертов. Например, Depeche Mode. Вряд ли они болеют за «Спартак» или «Зенит». Надо их проверить. И только когда они поклянутся не говорить ничего плохого, тогда и выступить. Так что ли? Ну глупости же!



Месседж болельщикам «Спартака» очень простой. Ребят, приходите! Музыка для всех», — передаёт слова Шнурова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

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