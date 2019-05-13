УЕФА назвал арбитра на финал Лиги Европы

Судейский комитет УЕФА объявил, что главным рефери финала Лиги Европы с участием «Челси» и «Арсенала» будет итальянец Джанлука Рокки. Решающий матч турнира пройдёт 29 мая в Баку.



Международную категорию Рокки получил в 2008 году. В этом сезоне он отработал на шести матчах Лиги чемпионов. В 2010 году итальянец в качестве четвёртого рефери обслуживал финал Лиги Европы между «Атлетико» и «Фулхэмом», а в 2017 году выполнял те же функции в финале с участием «Аякса» и «Манчестер Юнайтед». Несколько месяцев спустя он был уже главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между «Манчестер Юнайтед» и «Реалом».



Помощниками в бригаде 45-летнего Рокки будут его соотечественники Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли, а роль четвёртого рефери доверили Даниэле Орсато. Команду видеопомощников возглавит Массимилиано Иррати, которому будут помогать Марко Гуида, Шимон Марчиняк и Павел Сокольницки, сообщает пресс-сслужба УЕФА.

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