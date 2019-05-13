Пирло: «Ювентусу» нужен Иско

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло высказал мнение, чего не хватает туринскому клубу в средней линии.

«Мне кажется, что команде нужен Иско. В Италии играют совсем на другом уровне, но команде нужно выиграть Лигу чемпионов. Клубу необходимо поработать над своей полузащитой. Мне кажется, что в какой-то момент Аллегри почувствовал, что ему не хватает качества в центральной оси. Купили Роналду, но в команде так и не поняли, как доставлять мяч для него. Полузащитники, безусловно, очень важны. Благодаря им можно пройти весь путь в Лиге чемпионов», — цитирует Пирло Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне 27-летний Иско принял участие в составе «Реала» в 23 матчах испанского национального чемпионата (10 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал две результативные передачи.