Зинченко дважды нарушил запрет, который на него наложил «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко отпраздновал победу команды в английской Премьер-лиге по итогам нынешнего сезона.



Украинский футболист дважды сфотографировался с чемпионским кубком – на поле после победы в матче заключительного тура с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:1) и в раздевалке. Фото хавбек опубликовал в своём «инстаграме».



Ранее Зинченко в шутку сказал, что «Манчестер Сити» запретил ему приближаться к трофею, поскольку после прошлогоднего триумфа «горожан» Александр уронил его на газон.



«Манчестер Сити», набрав 98 очков, финишировал на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, став чемпионом второй раз подряд. «Ливерпуль» (97) — на 2-м месте. С положением других команд можно ознакомиться на «Чемпионате».

