Ван Дейк: «Манчестер Сити» был чуть-чуть лучше «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поздравил «Манчестер Сити» с завоеванием титула чемпиона Англии.



«Поздравляю „Манчестер Сити“ с победой. Они это заслужили. Это была отличная гонка за титул. Я наслаждался каждым её моментом. Мы должны гордиться тем, что смогли набрать 97 очков и показать высокий уровень футбола. Меня не волнует другое мнение. „Манчестер Сити“ был чуть-чуть лучше нас», — приводит слова ван Дейка Goal.com.



Текущий сезон «Ливерпуль» завершил сезон без завоёванных трофеев на национальном уровне. Тем не менее подопечные Юргена Клоппа имеют шанс выиграть Лигу чемпионов, в финале которой они сыграют с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

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