Федун — о назначении Цорна: ещё не было ничего, кто это придумал?

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию об изменениях в администрации московского клуба.



Ранее стало известно, что известный скаут и матч-агент Томас Цорн провёл встречу с Федуном. На встрече было утверждено, что Цорн будет совмещать в себе функции генерального и спортивного директора столичного клуба.



«По понедельникам совет директоров никогда не проводится. Ещё не было ничего. Кто это придумал? Когда будет, дадим информацию. С Цорном встречался много раз, но совета директоров сегодня не было. Ждать ли решения завтра? Увидим», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».



Напомним, в апреле «Спартак» объявил, что клуб по окончании сезона покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.