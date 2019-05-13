Агент: «Наполи» нравится Тодибо, но вряд ли он сыграет там 30 матчей за сезон

Бруно Сатин, агент французского защитника «Барселоны» Жана-Клера Тодибо прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в «Наполи» на правах аренды.

«У меня был разговор с „Барселоной“ на прошлой неделе. С будущим Тодибо пока ничего не решено, но он либо останется в команде, либо отправится в аренду, где сможет сыграть 30 матчей.

Я сомневаюсь в его переходе в «Наполи», так как не уверен, что он там сыграет такое количество матчей. Я часто общаюсь со спортивным директором «Наполи» Кристиано Гинтоли. Ему нравится Тодибо, так как он качественный футболист, но трансфер кажется мне маловероятным. Я не могу сказать Анчелотти, что Жан-Клер должен сыграть 30 матчей. Это было бы неуважением к клубу и другим игрокам», — приводит слова Сатина Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.