Парфёнов: до матча с «Арсеналом» думаем, как заменить некоторых игроков основы

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Кубка России с тульским «Арсеналом». Напомним, первая встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу екатеринбургской команды.



«Когда впереди интересные матчи, то, наверное, эмоциональная и физическая усталость уходит на второй план. В этом режиме больше организации, восстановления и бесед с игроками. До игры остается мало времени, конечно, мы думаем о том, как заменить тех игроков основы, которые не смогут сыграть в Туле, работаем над этим, разговариваем с некоторыми футболистами. Знаем, что и у соперников есть определённые проблемы. Но я думаю, что на кону такая ставка и многие вещи будут нивелироваться», — приводит слова Парфёнова официальный сайт «Урала».

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