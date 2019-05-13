Лапочкин обслужит ответный матч 1/2 финала Кубка России «Ростов» — «Локомотив»

Назначены арбитры и инспекторы, которые будут работать на ответных матчах 1/2 финала Кубка России, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.



15 мая (среда)



«Арсенал» — «Урал»: судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ВАР — Виталий Мешков (Дмитров), АВАР — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Владимир Енютин (Москва).



«Ростов» — «Локомотив»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Владимир Москалёв (Воронеж); ВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

Напомним, в первом матче 1/2 финала Кубка России «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2), а «Урал» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 1:0.