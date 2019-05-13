Адвокат: у меня нет информации об этапировании Мамаева в Ярославль

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, опроверг информацию о том, что его клиент будет этапирован в Ярославль для отбытия приговора суда.

«Что касается слухов про этапирование в Ярославль, то по этому поводу у меня никакой информации. Закон предусматривает, чтобы место отбытия было максимально близко к месту проживания. Место этапирование определяется после того, как приговор вступает в силу. А он вступит в силу только после рассмотрения апелляции», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, что Мамаев был приговорён к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. В октябре прошлого года Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Протасовицкий, поучаствовали в трёх потасовках в Москве, в результате которых пострадали три человека.