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Адвокат Мамаева: в ближайшее время подадим апелляцию

Адвокат Мамаева: в ближайшее время подадим апелляцию
Футбол / РПЛ

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что в ближайшее время он собирается подать апелляцию на решение суда по своему подзащитному, который был приговорён к 1 году и 5 годам колонии общего режима.

«Павел себя спокойно чувствует, изъявил желание, чтобы приговор был обжалован в апелляционном порядке. В ближайшее время подадим апелляцию. Будем добиваться, чтобы решение по этому делу было законным и, самое главное, справедливым по отношению ко всем осуждённым. Рассмотрение апелляции проходит в одно заседание, а вот ожидание может занять от месяца до полугода. Надеюсь, никто не будет затягивать», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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