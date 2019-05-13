Адвокат Мамаева: в ближайшее время подадим апелляцию

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что в ближайшее время он собирается подать апелляцию на решение суда по своему подзащитному, который был приговорён к 1 году и 5 годам колонии общего режима.

«Павел себя спокойно чувствует, изъявил желание, чтобы приговор был обжалован в апелляционном порядке. В ближайшее время подадим апелляцию. Будем добиваться, чтобы решение по этому делу было законным и, самое главное, справедливым по отношению ко всем осуждённым. Рассмотрение апелляции проходит в одно заседание, а вот ожидание может занять от месяца до полугода. Надеюсь, никто не будет затягивать», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.