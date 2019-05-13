«Болтон» начнёт новый сезон с минус 12 очками

В клубе «Болтон Уондерерс» введено внешнее управление из-за финансовых проблем. Об этом сообщает ВВС.

По сведениям издания, такое решение было принято в связи с налоговой задолженностью в размере € 1,35 млн. «Болтон» станет первым клубом с 2013 года, в котором введут внешнее администрирование.

Следующий сезон клуб начнёт с минус 12 очками. По итогам нынешнего сезона «Болтон» занял предпоследнее место в чемпионшипе и вылетел в Первую лигу.

Ранее сообщалось, что футболисты «Болтона» отказываются выходить на поле из-за задержек с выплатой зарплаты.

«Болтон Уондерерс» был образован в 1874 году под названием «Крайст Черч». Клуб является четырёхкратным обладателем Кубка Англии, а также однажды выиграл Суперкубок страны.