«Палермо» переведён в Серию C из-за мошенничества бывшего владельца

Национальный федеральный суд Италии отправил «Палермо» в Серию С. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, такое наказание наложено на клуб из-за мошеннических действий бывшего владельца Маурисио Дзампарини. Бизнесмен обвиняется в отмывании денег при продаже клуба лондонской компании.

В нынешнем сезоне «Палермо» занял третье место в Серии B и претендовал на повышение в классе, но вместо этого отправился в низший дивизион. Вместо «Палермо» в плей-офф за выход в Серию А сыграет «Перуджа».

«Фоджа», которая заняла 17-е место в Серии B по итогам сезона, сыграет в плей-офф за право на сохранение своего места.

«Палермо» был основан в 1900 году. Лучшим достижением в истории клуба является пятое место в Серии А.